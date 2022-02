Proteste anche a Mosca contro Putin | scatto lo sgombero della polizia | «Almeno 1 400 arresti in tutto il Paese» – Il video

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Poche ore dopo l’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate di Vladimir, 40 città russe sono scese in piazza per manifestarela guerra innescata dalla propria nazione. Il monitoraggio di Ovid-Info, l’Ong che da anni documenta la repressione dell’opposizione russa, citatodal Guardian, riporta di 1.400 persone arrestate dallarussa durante la protesta. «A San Pietroburgo, un poliziotto ha colpito con il taser un uomo durante una manifestazionela guerra», racconta su Twitter il canale di informazione russo. Nella capitale laschierata in assetto antisommossa ha vietato qualsiasi manifestazione, facendo scattare l’arresto per tutti quelli che ahanno provato a scendere in pizza per protestare. Dei 1.400 fermi ...

Advertising

max65bo : RT @Giogio47658624: Dalla Calabria, alla Campania, alla Puglia, ma anche nel porto di Ravenna: si sono moltiplicate ieri sulle strade d’Ita… - LeoBanchi : RT @Iperbole_: Intanto continuano le proteste contro la guerra a Mosca: la polizia reprime i manifestanti ed i giornalisti, chiudendo anche… - FabrizioServen3 : Anche nelle città siberiane proteste contro la guerra. - Massimo00777 : @GianniVernetti L’Italia ripudia la Guerra. Anche noi ci uniamo alle proteste pacifiche. - NicolettaGiaco4 : RT @Iperbole_: Intanto continuano le proteste contro la guerra a Mosca: la polizia reprime i manifestanti ed i giornalisti, chiudendo anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste anche

La Russia èda tempo un importante fornitore di armi per l'India, che sta modernizzando le ...50 Almeno 705 arresti in Russia per lecontro la guerra Almeno 705 persone in 40 diverse ...diverse personalità russe del mondo dello spettacolo hanno preso posizione, come riporta Liza Fokht, corrispondente della Bbc in Russia e moglie di Max Seddon, corrispondente a Mosca del ...In risposta alle nostre proposte, abbiamo ricevuto costantemente o inganni e menzogne ciniche o tentativi di pressione e ricatto, mentre nel frattempo l'Alleanza Atlantica, nonostante tutte le nostre ...La promessa Damon GalgutTraduzione dall’inglese di Tiziana Lo PortoRomanzoEdizioni e/o2021 (orig. 2021)Pag. 282, euro 18 Pretoria. 1986-2017. Nella primavera 1986 siamo in pieno apartheid. In una fatt ...