Prosegue la campagna 'plastic free' di Gesesa nelle scuole: tappa a Sant'Agata de' Goti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl tour "Plastic Free" di Gesesa, giunge a Sant'Agata de Goti, ed in particolare presso l'Istituto Comprensivo Due. I piccoli alunni hanno dato vita ad una manifestazione ricca di significati importanti, tutti derivanti dai 17 goals dell'Agenda 2030 e in particolare con un focus sulla riduzione dell'utilizzo della plastica e sui vari modi per riciclarla e riutilizzarla. Ad introdurre il momento di accoglienza degli studenti la dirigente Elisabetta Di Maio: "I nostri alunni sono il futuro. In questi giorni hanno lavorato molto sul tema a tutti noi molto caro, quello della riduzione dell'utilizzo della plastica. Questa mattina – continua la dirigente – hanno preparato canti, focus sulla plastica, approfondimenti, e hanno allestito una mostra sul "Plastic Free" davvero speciale". Presente all'evento la ...

