Prodotti tipici umbri: il salame di Norcia si conferma eccellenza del territorio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Norcia è una città collinare che si trova a circa 600 metri d'altezza ed è parte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Questa posizione privilegiata conferisce alla cittadina caratteristiche del territorio che si rispecchiano fedelmente nei Prodotti enogastronomici Prodotti, specialità regionali apprezzate in tutta Italia. Tra le eccellenze più amate di Norcia è senza dubbio necessario annoverare il salame, disponibile in numerose varietà, tutte molto saporite, perfette da gustare da sole oppure in abbinamento con vini e ricette tipiche, come la nota pizza al formaggio. Al giorno d'oggi, gustare i sapori tipici di questa zona è più semplice rispetto al passato. Infatti, per portare in tavola salumi tipici regionali di comprovata qualità è ...

