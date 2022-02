Probabili formazioni Spezia-Roma, ventisettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Spezia-Roma, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Sfida fondamentale allo stadio Picco per entrambe, visto che i liguri cercano punti salvezza per tirarsi fuori dalle sabbie mobili, gli ospiti hanno assoluto bisogno di tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno in chiave Europa. Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 28 febbraio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Spezia – Confermato il quartetto offensivo con Verde e Gyasi ai lati e Maggiore a ispirare Nzola unica punta, con Manaj squalificato. QUI Roma – Zaniolo dovrebbe recuperare, farà coppia con Abraham. Oliveira potrebbe non giocare dal 1?, con Pellegrini e ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ledi, match valido per ladi. Sfida fondamentale allo stadio Picco per entrambe, visto che i liguri cercano punti salvezza per tirarsi fuori dalle sabbie mobili, gli ospiti hanno assoluto bisogno di tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno in chiave Europa. Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 28 febbraio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Confermato il quartetto offensivo con Verde e Gyasi ai lati e Maggiore a ispirare Nzola unica punta, con Manaj squalificato. QUI– Zaniolo dovrebbe recuperare, farà coppia con Abraham. Oliveira potrebbe non giocare dal 1?, con Pellegrini e ...

