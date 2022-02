Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina: ventisettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina, match della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 20:45 di sabato 26 febbraio e la partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Sassuolo – Solito tridente con Berardi, Raspadori e Scamacca. Traore invece potrebbe agire nei tre di centrocampo per sfruttare il momento di forma. Fiorentina – Panchina per Cabral, Piatek vince il ballottaggio. Bonaventura, Torreira e Duncan pronti ad agire a centrocampo. Le Probabili formazioni Sassuolo (4-3-2-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di sabato 26 febbraio e la partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Solito tridente con Berardi, Raspadori e Scamacca. Traore invece potrebbe agire nei tre di centrocampo per sfruttare il momento di forma.– Panchina per Cabral, Piatek vince il ballottaggio. Bonaventura, Torreira e Duncan pronti ad agire a centrocampo. Le(4-3-2-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, ...

