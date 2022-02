Probabili formazioni Napoli-Barcellona: ritorno spareggio Europa League 2021/2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Napoli-Barcellona, match di ritorno dello spareggio di Europa League. Dopo l’1-1 del Camp Nou, si torna in campo alle 21:00 di giovedì 24 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta tv su Dazn e Sky mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Barcellona – Spazio a Traore, Aubameyang e Ferran Torres. Pedri, Busquets e de Jong i favoriti a centrocampo. Ballottaggio Mingueza-Dest. Napoli – Elmas, Zielinski e Insigne pronti alle spalle di Osimhen, con Mertens (record di presenze nel torneo) che partirà a gara in corso. Le Probabili formazioni Napoli (4-3-3): Meret; ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ledi, match didellodi. Dopo l’1-1 del Camp Nou, si torna in campo alle 21:00 di giovedì 24 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta tv su Dazn e Sky mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio a Traore, Aubameyang e Ferran Torres. Pedri, Busquets e de Jong i favoriti a centrocampo. Ballottaggio Mingueza-Dest.– Elmas, Zielinski e Insigne pronti alle spalle di Osimhen, con Mertens (record di presenze nel torneo) che partirà a gara in corso. Le(4-3-3): Meret; ...

Advertising

Blucerchiando : Ecco le probabili formazioni per la trasferta di Bergamo - Aquila6811 : RT @LazioChannel: LAZIO PORTO PROBABILI FORMAZIONI - Immobile e Cabral per la 'remuntada' #LazioPorto #probabiliformazioni - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Messaggero - Vis Pesaro-Pescara, le probabili formazioni - infoitsport : Milan-Udinese, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Probabili formazioni Milan Udinese/ Diretta tv: Bennacer squalificato (Serie A) -