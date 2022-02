Probabili formazioni Lazio-Porto: ritorno spareggio Europa League 2021/2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Lazio-Porto, match di ritorno dello spareggio di Europa League 2021/2022. Dopo il 2-1 per i Portoghesi nell’andata, spazio al match di ritorno all’Olimpico. Si gioca alle 18:45 di giovedì 24 febbraio, la partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Lazio – Squalificato Zaccagni, da valutare Immobile e Pedro sarà out. Se l’attaccante non ce la fa, emergenza totale. Porto – Wendell l’unico out per squalifica. Dovrebbe toccare di nuovo a Toni Martinez al centro dell’attacco, Taremi va verso la panchina. Le ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ledi, match didellodi. Dopo il 2-1 per ighesi nell’andata, spazio al match diall’Olimpico. Si gioca alle 18:45 di giovedì 24 febbraio, la partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Squalificato Zaccagni, da valutare Immobile e Pedro sarà out. Se l’attaccante non ce la fa, emergenza totale.– Wendell l’unico out per squalifica. Dovrebbe toccare di nuovo a Toni Martinez al centro dell’attacco, Taremi va verso la panchina. Le ...

