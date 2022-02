Prima reunion de La Casa di Carta nella nuova serie Cristo y Rey: trama e cast (Di giovedì 24 febbraio 2022) C’è già la Prima reunion de La Casa di Carta dopo la fine della serie, che si è conclusa solo lo scorso dicembre con la quinta ed ultima parte su Netflix (qui la nostra recensione). E a sorpresa non si tratta dell’annunciato spin-off sul personaggio di Berlino, di cui si sa ancora molto poco. La Prima reunion de La Casa di Carta per due volti regolari della celebre serie di Alex Pina arriverà con Cristo y Rey, la nuova fiction basata sulla vita della coppia mediatica formata da Ángel Cristo e Bárbara Rey negli anni ’80, che andrà in onda per ora soltanto in Spagna, sulla tv generalista. Il protagonista maschile, già annunciato, sarà Jaime Lorente, a cui si aggiunge ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) C’è già lade Ladidopo la fine della, che si è conclusa solo lo scorso dicembre con la quinta ed ultima parte su Netflix (qui la nostra recensione). E a sorpresa non si tratta dell’annunciato spin-off sul personaggio di Berlino, di cui si sa ancora molto poco. Lade Ladiper due volti regolari della celebredi Alex Pina arriverà cony Rey, lafiction basata sulla vita della coppia mediatica formata da Ángele Bárbara Rey negli anni ’80, che andrà in onda per ora soltanto in Spagna, sulla tv generalista. Il protagonista maschile, già annunciato, sarà Jaime Lorente, a cui si aggiunge ...

