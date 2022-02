Prete “Sul caro energia pesa la crisi russo-ucraina ma non solo” (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il costo dell'energia si aggira intorno ai 30-40 miliardi, la stessa somma della prima tranche del Pnrr quindi è come se avessimo già speso quelle risorse. Il rincaro è condizionato dalle vicende geopolitiche e l'invasione russa dell'ucraina impatta in maniera importante sulla vicenda, che però non dipende solo da questo. Dobbiamo tener conto dell'effetto causato dalla pandemia che ha prima narcotizzato l'economia per poi risvegliarla in maniera disomogenea”. Lo afferma Andrea Prete, presidente di Unioncamere, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress.Sulla crisi ucraina, Prete ha sottolineato l'importanza della diplomazia “ma mai come oggi abbiamo registrato in Europa dichiarazioni tanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il costo dell'si aggira intorno ai 30-40 miliardi, la stessa somma della prima tranche del Pnrr quindi è come se avessimo già speso quelle risorse. Il rinè condizionato dalle vicende geopolitiche e l'invasione russa dell'impatta in maniera importante sulla vicenda, che però non dipendeda questo. Dobbiamo tener conto dell'effetto causato dalla pandemia che ha prima narcotizzato l'economia per poi risvegliarla in maniera disomogenea”. Lo afferma Andrea, presidente di Unioncamere, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress.Sullaha sottolineato l'importanza della diplomazia “ma mai come oggi abbiamo registrato in Europa dichiarazioni tanto ...

