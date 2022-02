PREMIO TERZANI 2022 | la cinquina finalista | Deotto | Fatland | Haitiwaji | McCann | Temelkuran 

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Fabioper L’altro mondo. La vita in un pianeta che cambia (Bompiani), Erikaper La vita in alto. Una stagione sull’Himalaya (Marsilio), Gulbaharcon Rozenn Morgat per Sopravvissuta a un gulag cinese. La prima testimonianza di una donna uigura (add editore), Columper Apeirogon (Feltrinelli) ed Eceper La fiducia e la dignità. Dieci scelte urgenti per un presente migliore (Bollati Boringhieri) sono i cinque finalisti della diciottesima edizione delletterario internazionale Tiziano, riconoscimento istituito e promosso dall’associazione culturale vicino/lontano di Udine insieme alla famiglia, nel segno del giornalista e scrittore fiorentino. Lo ha annunciato la Giuria, costretta anche ...

Il suo secondo lavoro, La frontiera (Marsilio 2019), è stato finalista al Premio Terzani 2020. Lo scorso anno le è stato conferito a Roma il Premio Kapuściński per il reportage.