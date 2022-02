Potenza ideologica più potenza militare uguale guerra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha sempre dei precedenti. Lo dimostra la politica del Presidente Putin, che da anni offre una versione della storia particolare, che fa leva sul nazionalismo. Un’opera di propaganda volta a giustificare le mosse russe. Se dopo il crollo del Muro di Berlino si voleva diffondere la democrazia in tutti gli Stati, adesso la Russia mostra in modo dirompente tutta la forza del suo potere autoritario, mostrando il fallimento di tale volontà. Un sistema sfociato in un conflitto perché nutrito per lunghi anni di narrazioni false davanti agli occhi di un mondo incapace di reagire. Perché il mondo non ha reagito di fronte agli ideali di? Con la caduta del comunismo si è tentato di esportare la democrazia nel mondo, dimenticandosi che una forma di governo nasce e si consolida nel corso del tempo. La forma mentis di un popolo non può essere ...