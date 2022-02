Polonia, Svezia e Repubblica Ceca chiedono alla Fifa di non giocare i playoff Mondiali in Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Polonia, Svezia e Repubblica Ceca hanno inviato una lettera alla Fifa chiedendo di non far disputare in Russia i prossimi playoff per i Mondiali 2022. Lo riporta Calcio e Finanza. Le tre nazionali, infatti, sono state sorteggiate insieme alla Russia nei playoff: la semifinale sarà tra Russia e Polonia, con Svezia e Repubblica Ceca dall’altro lato. In caso di vittoria, la Russia poi giocherà in casa l’eventuale finale. “Sulla base dell’attuale sviluppo allarmante del conflitto tra Russia e Ucraina, compresa la situazione della sicurezza, le Federazioni ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022)hanno inviato una letterachiedendo di non far disputare ini prossimiper i2022. Lo riporta Calcio e Finanza. Le tre nazionali, infatti, sono state sorteggiate insiemenei: la semifinale sarà tra, condall’altro lato. In caso di vittoria, lapoi giocherà in casa l’eventuale finale. “Sulla base dell’attuale sviluppormante del conflitto trae Ucraina, compresa la situazione della sicurezza, le Federazioni ...

