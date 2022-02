Politano | «Siamo partiti male e così si fa dura Ora ricarichiamo le pile»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Matteoha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 4 a 2 contro il Barcellona Matteoha parlato nel post partita di Napoli Barcellona ai microfoni di Sky. Ecco di seguito le sue parole. L’APPROCCIO ALLA PARTITA – «malissimo e si fa difficilecontro una squadra come il Barcellona che fa girare la palla benissimo e ti mette in difficoltà anche quando li vai a pressare alto » . SUL CAMPIONATO – «Fra tre giorni abbiamo possibilità subito di riscattarci, dunque dobbiamo ricaricare lee puntare sul campionato» L'articolo proviene da Calcio News 24.

«Ci siamo complicati la vita da soli, quando vai sotto di due gol con una squadra come il Barcellona poi si fa difficile. Eravamo stati a riaprirla con il rigore di Insigne, ma abbiamo preso ...
Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta in Europa League contro il Barcellona.