Politano | “Abbiamo preso un gol da polli | dobbiamo concentrarci soltanto su una cosa”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attaccante del Napoli Matteoha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara persa 4-2 contro il Barcellona. Queste le sue parole: “Barcellona troppo forte? Ci siamo complicati la vita da soli, partendo malissimo e andando in svantaggio di due gol dopo dieci minuti. Loro sono fortissimi e se non sei bravo a pressarli tutti insieme non riesci a fare nulla.quel gol daa fine primo tempo che ci ha tagliato le gambe.Napoli Fortunatamentela possibilità di riscattarci già tra tre giorni, affrontiamo una squadra forte come la Lazio e orasul campionato. Errori? Oggicapito che se non lavori da squadra e di reparto e trovi ...