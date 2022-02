Pochi effetti su Mosca certo il boomerang sugli europei (Di venerdì 25 febbraio 2022) In attesa delle «sanzioni più dure di sempre» annunciate dall’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, è possibile una prima valutazione di quelle già deliberate dal Consiglio europeo, la loro insidiosità per la Russia, ma anche il loro prevedibile impatto sull’economia europea ed italiana. Nel mirino di Bruxelles sono finiti l’accesso di Mosca al mercato dei capitali, l’export di prodotti tecnologici, le importazioni di merci dal Donbass, gli oligarchi e i politici maggiormente coinvolti nella strategia difensiva ed … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 25 febbraio 2022) In attesa delle «sanzioni più dure di sempre» annunciate dall’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, è possibile una prima valutazione di quelle già deliberate dal Consiglio europeo, la loro insidiosità per la Russia, ma anche il loro prevedibile impatto sull’economia europea ed italiana. Nel mirino di Bruxelles sono finiti l’accesso dial mercato dei capitali, l’export di prodotti tecnologici, le importazioni di merci dal Donbass, gli oligarchi e i politici maggiormente coinvolti nella strategia difensiva ed … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

