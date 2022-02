Peschiera Borromeo: nuova doppia missione salvavita per la Polizia Locale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Effettuato un trasporto organi urgente in due ospedali diversi per altrettanti interventi. È la quarta operazione di questo tipo da inizio anno Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 24 febbraio 2022) Effettuato un trasporto organi urgente in due ospedali diversi per altrettanti interventi. È la quarta operazione di questo tipo da inizio anno

Advertising

FuffaForte : RT @Budulacci70: Condominio di Peschiera Borromeo in ansia perché abitato da tre famiglie russe. A quando il riconoscimento di #Putin ? - Budulacci70 : Condominio di Peschiera Borromeo in ansia perché abitato da tre famiglie russe. A quando il riconoscimento di #Putin ? - galasso1969 : RT @lavaneradi: @galasso1969 Ah ah no Peschiera Borromeo - lavaneradi : @galasso1969 Ah ah no Peschiera Borromeo - DomenicoFazio19 : @PosteSpedizioni Salve come scritto prima questa è la spedizione ferma a peschiera Borromeo JF00001770751 -