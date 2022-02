Perché Libero De Rienzo aveva ancora molto da raccontare

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Era Picchio per gli amici, ma alla fine lo è diventato per tutti.De, napoletano di nascita e romano d’adozione, ha segnato un solco in due modi diametralmente opposti. Nel primo, quando ha deciso di regalare il suo talento a tutti. Quell’ironia tagliente, “graffiata dalla vita”, non poteva rimanere fine a se stessa. Sentiva la necessità di esplodere con la sua forza dirompente: quella di Bartolomeo “Bart” in Santa Maradona, di Marco Ponti, che gli ha fatto ottenere un David di Donatello alla prima candidatura; o la medesima di (un altro) Bartolomeo, nella saga cinematografica di Sydney Sibilia Smetto quando voglio. Nel secondo caso, ben più doloroso, ci ha segnato con la sua improvvisa scomparsa in quel tragico 15 luglio 2021 – appena dieci giorni dopo Raffaella Carrà. E, se già eravamo provati dal doloroso addio della Raffa Nazionale, ...