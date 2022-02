Perché la Uefa vuole spostare la finale della Champions League da San Pietroburgo (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Uefa ha deciso che la finale di Champions League a San Pietroburgo, Russia, non s’ha da fare dopo l'invasione dell'Ucraina. Il presidente Aleksander Ceferin ha convocato una riunione di emergenza del comitato esecutivo per venerdì mattina per ratificare la decisione che ha preso dopo aver sentito in questi giorni buona parte dei presidenti federali delle nazioni che compongono la confederazione del calcio europeo. Dove verrà giocata la finale di Champions League, prevista per il 28 maggio, non è stato ancora deciso. Si inizierà a discuterne domani e probabilmente ci vorrà del tempo prima che venga stabilito una nuova sede. Anche Perché prima devono essere rescissi i contratti con il paese ospitante e con gli sponsor a lui legati. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha deciso che ladia San, Russia, non s’ha da fare dopo l'invasione dell'Ucraina. Il presidente Aleksander Ceferin ha convocato una riunione di emergenza del comitato esecutivo per venerdì mattina per ratificare la decisione che ha preso dopo aver sentito in questi giorni buona parte dei presidenti federali delle nazioni che compongono la confederazione del calcio europeo. Dove verrà giocata ladi, prevista per il 28 maggio, non è stato ancora deciso. Si inizierà a discuterne domani e probabilmente ci vorrà del tempo prima che venga stabilito una nuova sede. Ancheprima devono essere rescissi i contratti con il paese ospitante e con gli sponsor a lui legati. ...

Dzeko: 'Era destino venissi all'Inter. Poteva succedere prima, ma ora ci sono grandi traguardi. Vi svelo che nel '98...' ... vicino a Cantù per un torneo, era il 1998, mi ricordo l'anno per la finale di Parigi dell'Inter contro la Lazio perché ero con dei ragazzi italiani che guardavano la finale di Coppa Uefa ed erano ...

