Perché il Lenovo Tab P12 Pro è il nuovo tablet di fascia alta Android da comprare

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Isono un'ottima alternativa ai notebook. Non solo offrono un validissimo supporto per l'intrattenimento, come la navigazione, lo streaming video e il gaming, ma sono ormai validi strumenti per la didattica a distanza e per il lavoro, quest'ultimo reso più efficace grazie all'integrazione con la tastiera. In questo ilTab P12 Pro, annunciato l'anno scorso e disponibile ora sullo store ufficiale in versione 5G o solo Wi-Fi, è un esempio vivido delle potenzialità che offrono oggi i, in grado di offrire un'esperienza di intrattenimento superiore e al contempo uno strumento di lavoro e di produttività agile ed efficace. L'intrattenimento IlTab P12 Pro è esteticamente gradevole ed elegante e in mano si percepisce l'essenza premium: interamente in ...