Perché Il legionario è un esordio cinematografico da tenere d' occhio

C'è un film italiano da vedere questo mese al cinema, ed è Il legionario. Si tratta di una storia poliziesca che racconta una delle storie fondamentali per i nostri anni, quella di come sta cambiando il paese e dei contrasti che questo cambiamento comporta, e non lo fa attraverso sguardi drammatici ma utilizzando l'azione, una trama congegnata per incastrare lo spettatore tanto quanto il protagonista in un doppio vincolo in cui ogni scelta è penalizzante. Daniel è un italiano di seconda generazione ed è poliziotto, è l'unico di pelle nera nel reparto celere, dettaglio che già visivamente racconta un mondo quando nella prima scena del film vediamo la più classica delle manifestazioni che sfociano in uno scontro con la polizia, solo che la vediamo dal punto di vista della polizia e in particolare da quello di Daniel, poliziotto come altri, abituato alla violenza e allo ...

