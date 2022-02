Per il Pentagono l’attacco russo avrà diverse fasi: “L’obiettivo è Kiev” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli attacchi russi contro l’Ucraina rappresenterebbero una “fase iniziale” di un’invasione su larga scala del Paese. Ne è sicuro il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, come riportato da tutti i principali media americani. “È probabile che si svolgerà in più fasi. Quante e per quanto tempo, non lo sappiamo, ma quello che stiamo vedendo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli attacchi russi contro l’Ucraina rappresenterebbero una “fase iniziale” di un’invasione su larga scala del Paese. Ne è sicuro il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, come riportato da tutti i principali media americani. “È probabile che si svolgerà in più. Quante e per quanto tempo, non lo sappiamo, ma quello che stiamo vedendo InsideOver.

