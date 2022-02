Paura a Chernobyl | le truppe russe conquistano la centrale nucleare Zelensky | «È una dichiarazione di guerra all’Europa» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 febbraio 2022) L’esercito russo è riuscito a conquistare anche l’area dipoco prima delle 20 in Ucraina. A confermalo è la presidenza del governo di Kiev, dopo che per ore si erano rincorse voci di attacchi vicini alla famosae soprattutto nei pressi dei siti in cui sono stoccate le scorie radioattive. Il governo ucraino aveva confermato gli scontri in corso vicino gli impianti, rassicurando però che gli stoccaggi non erano stati distrutti, per quanto a rischio con i bombardamenti in corso. Su Twitter il presidente ucrainoaveva spiegato che lestavano cercando di impadronirsi della: «I nostri soldati stanno dando la vita perché la tragedia del 1986 non si ripeta. L’ho segnalato anche al premier svedese. Questa è una ...