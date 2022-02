Palloncini neroazzurri e fiori per salutare Nicola Zeppetelli | ucciso lo scorso sabato

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – La comunità di Cervinara, oggi pomeriggio ha dato l’ultimo saluto a. Il 40enne freddato da quattro colpi di pistola di piccolo calibro davanti al suo circolo della frazione Ioffredo. Presente anche l’arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca. I tanti hanno volutoil 40enne nel giorno dell’addio. Corone dinerazzurri, lacrime e applausi per“Nik”. Sulla bara la maglia di Ronaldo,era tifoso dell’Inter. L’uomo, bene voluto da tutti se ne va in un caldo pomeriggio di febbraio tra la rabbia e il dolore della comunità che piange un figlio volato in cielo troppo presto. Omicidio, quattro colpi per uccidere il 41enne di ...

