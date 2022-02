Pallavolo | Fivb | ' su mondiali in Russia monitoriamo la situazione'

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - "La Federazione Internazionale di) è in stretto contatto con quella dellae con il comitato organizzatore dei campionati del mondo 2022 per garantire che il torneo in programma insi svolga come previsto". Così la Federazione internazionale diin una nota in merito ai prossimidi volley previsti indal 26 agosto all'11 settembre 2022. "Laè fiduciosa che lo sport debba rimanere fuori dalla politica, ma la federazione sta monitorando da vicino laattuale al fine di garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti", conclude il comunicato.

Advertising

mauroberruto : La @UEFA domani ratificherà lo spostamento della finale di @ChampionsLeague. Bravi e tempestivi! Ora #Fivb sposti… - K_Cipcer : RT @mauroberruto: La @UEFA domani ratificherà lo spostamento della finale di @ChampionsLeague. Bravi e tempestivi! Ora #Fivb sposti la sed… - StefanoFlore : RT @mauroberruto: La @UEFA domani ratificherà lo spostamento della finale di @ChampionsLeague. Bravi e tempestivi! Ora #Fivb sposti la sed… - cgand : RT @mauroberruto: La @UEFA domani ratificherà lo spostamento della finale di @ChampionsLeague. Bravi e tempestivi! Ora #Fivb sposti la sed… - LauraZandeo : RT @mauroberruto: La @UEFA domani ratificherà lo spostamento della finale di @ChampionsLeague. Bravi e tempestivi! Ora #Fivb sposti la sed… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo Fivb

Il Sannio Quotidiano

La, come l'Uefa, sta monitorando la situazione. Restano in bilico anche le tappe di Volleyball ... La Confederazione europea di volley, in accordo con la Federazione diucraina, ha deciso ......giocatori della Superlega russa di, di nazionalità statunitense avrebbero già chiesto alla loro ambasciata il da farsi. C'è qualche apprensione anche per i Mondiali maschili che la, ...Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - "La Federazione Internazionale di Pallavolo (Fivb) è in stretto contatto con quella della Russia e con il comitato organizzatore dei campionati del mondo 2022 per garanti ...Boris Johnson chiede che la Russia non ospiti la finale di Champions League, mentre la Polonia solleva il tema della location dell'incontro di playoff che deciderà l'accesso ai Mondiali ...