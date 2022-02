Palermo, verso la Virtus Francavilla: venerdì mister Baldini in conferenza stampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) In vista della sfida del girone C di Serie C contro la Virtus Francavilla, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, interverrà in conferenza stampa per presentare la gara in programma sabato 26 febbraio 2022 alle 17.30, allo stadio "Giovanni Paolo... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 febbraio 2022) In vista della sfida del girone C di Serie C contro la, il tecnico del, Silvio, interverrà inper presentare la gara in programma sabato 26 febbraio 2022 alle 17.30, allo stadio "Giovanni Paolo...

Advertising

clientiANAS : @rox02622563 Lo svincolo è del tipo 'a trombetta', con quattro rampe che consentono l'uscita dall'autostrada ai vei… - palermo24h : Verso l’istituzione dell’Ecomuseo delle cave e delle grotte di Custonaci - telodogratis : All’Università di Palermo verso una giornata in memoria di Norman Zarcone - blogsicilia : #notizie #sicilia All'Università di Palermo verso una giornata in memoria di Norman Zarcone -… - Mediagol : Palermo, verso la Virtus Francavilla: Valente torna in gruppo. E Lancini… -