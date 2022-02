Pagelle Olympiacos Atalanta | Malinovskyi domina | Boga infiamma VOTI

(Di giovedì 24 febbraio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022:Ledei protagonisti del match tra, valido per l’andata degli spareggi della Europa League 2021/2022. TOP :, Maehle,FLOP : Soares, Lala: Vaclik 6; Manolas 6, Sokratis 5,5, Cissé 6 (46? Masouras 5,5); Lala 4 (67? Vrousai 5), M. Camara 6, A. Camara 5, M’Vila 5,5 (67? El-Arabi 5), Reabciuk 6; Soares 4 (74? Fadiga 5,5), Onyekuru 5 (60? Valbuena 5). All. Martins 5.: Musso 6; Toloi 6,5 , Demiral 6 (90? Cittadini s.v.), Djimsiti 6; Hateboer 6,5, De Roon 6,5, Freuler 6, Maehle 7 (83? Pezzella ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli spareggi della Europa League 2021 - 2022: Atalanta Le pagelle dei protagonisti del match tra Olympiacos e Atalanta, valido per l'andata degli spareggi della Europa League 2021/2022. Come a ogni match, CalcioAtalanta vi offre l'opportunità di assegnare un voto a ciascun giocatore sceso in campo Grazie a una doppietta di Ruslan Malinovskyi e la rete iniziata di Joakim Maehle, l'Atalanta...