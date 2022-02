Pachinko la trama e il trailer della serie tv di Apple Tv+

(Di giovedì 24 febbraio 2022)suTv+ latv tratta dall’omonimo romanzo recitata in inglese, coreano e giapponeseè la nuovatvTv+, in arrivo dal 25 marzo sulla piattaforma, composta da 8 episodi e tratta dall’omonimo romanzo di Min Jin Lee (edito in Italia con il sottotitolo La Moglie coreana, pubblicato da Piemme). Laè prodotta e ideata da Soo Hugh (“The Terror”, “The Killing”), recitata in tre lingue, inglese giapponese e coreano e racconta una storia indimenticabile di guerra e pace, amore e perdita, trionfo e resa dei conti. “Ci sono progetti che ti cambiano radicalmente” ha dichiarato Soo Hugh “non solo questa è la storia di miei antenati, è il mio tributo a loro, a tutti i Sunja sepolti nel profondostoria ...

Scritta dallo sceneggiatore e produttore esecutivo di The Terror e Killing Eve Soo Hugh e diretta da Kogonada ( Columbus ) e Justin Chon ( Gook ), Pachinko la serie tv di Apple Tv+ tutto quello che c'è da sapere, la trama, il cast, le immagini, la programmazione italiana