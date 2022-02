Orlando | turismo | facciamo tavolo con Comune Roma e Regione Lazio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 febbraio 2022)– “Oltre a un’organizzazione standard dei piani di attuazione del Pnrr per quanto concerne l’aspetto delle politiche attive del lavoro e il percorso di adeguamento delle competenze, abbiamo previsto l’ipotesi di accordi che riguardano specifiche realtà territoriali.” “Questo significa che ci sono tutte le condizioni perché con laCapitale si possa costituire unin cui riflettere su come fare la ‘messa a terra’ degli strumenti, adeguandoli alle esigenze di trasformazione che si riterranno prioritarie e riflettendo su come queste possano gravare il meno possibile sulle imprese”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea, intervenendo in occasione della seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina dedicata alla crisi del. “La proposta che ...