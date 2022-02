Organizzazioni ucraine in Italia: ”Appello a Ue per piano accoglienza profughi e corridoi umanitari” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Ieri è scattato lo stato di emergenza, oggi la legge marziale e ci sono lunghe code di macchine che stanno cercando di dirigersi verso l’ovest dell’Ucraina”. Lo racconta all’Adnkronos Tetyana Tarasenko, presidente del centro di coordinamento delle Organizzazioni ucraine in Italia, a poche ore dall’invasione russa in Ucraina. ”Ci sono lunghe code per fare benzina e non tutte le banche funzionano – aggiunge – Da lì ci chiedono aiuto ma gli unici aiuti umanitari che possiamo dare sono i trasferimenti di soldi ai parenti in Ucraina. I bambini e i ragazzi oggi non sono andati a scuola e le persone non sono andate a lavorare. Sono tutti chiusi in casa, molti ci stanno chiedendo soldi anche per andare a fare rifornimento di generi alimentari”. ”Adesso chiediamo all’Europa di rispettare tutte le promesse ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Ieri è scattato lo stato di emergenza, oggi la legge marziale e ci sono lunghe code di macchine che stanno cercando di dirigersi verso l’ovest dell’Ucraina”. Lo racconta all’Adnkronos Tetyana Tarasenko, presidente del centro di coordinamento dellein, a poche ore dall’invasione russa in Ucraina. ”Ci sono lunghe code per fare benzina e non tutte le banche funzionano – aggiunge – Da lì ci chiedono aiuto ma gli unici aiutiche possiamo dare sono i trasferimenti di soldi ai parenti in Ucraina. I bambini e i ragazzi oggi non sono andati a scuola e le persone non sono andate a lavorare. Sono tutti chiusi in casa, molti ci stanno chiedendo soldi anche per andare a fare rifornimento di generi alimentari”. ”Adesso chiediamo all’Europa di rispettare tutte le promesse ...

