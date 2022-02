Organico Covid, Gissi: “Il governo faccia presto, 70mila tra docenti e Ata rischiano il posto dopo il 31 marzo” (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'annuncio del Presidente Draghi che dal 1° aprile ''le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto'' è "molto importante" ora è "urgente confermare gli organici Covid". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'annuncio del Presidente Draghi che dal 1° aprile ''le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto'' è "molto importante" ora è "urgente confermare gli organici". L'articolo .

CascioneAngelo : @GiuseppeConteIT chiediamo e auspichiamo la proroga dei contratti covid ATA, vi preghiamo di non interrompere sia n… - Carmela_oltre : RT @baronemarco80: Ad aprile circa 20mila lavoratori della #scuola verranno licenziati se non si rinnova organico covid che a dirla tutta c… - baronemarco80 : Ad aprile circa 20mila lavoratori della #scuola verranno licenziati se non si rinnova organico covid che a dirla tu… - emanuele_morabi : Proroga organico docenti e ATA covid , ancora tutto in alto mare - ProDocente : Proroga organico docenti e ATA Covid a giugno, ancora tutto in alto mare -