Oppo Find X5 | il produttore cinese lancia tre nuovi smartphone Il top di gamma vede il comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad

(Di giovedì 24 febbraio 2022)ha oggi annunciato la nuova generazione dei suoidella famigliaX, chiamataX5, composta da 3device che puntano a diverse fasce di prezzo e d’utenza. Vediamoli insieme:X5 Pro Si parte con ilX5 Pro, device che andrà ad occupare la posizione di punta nell’offerta del, che si presenta con un design evoluzione di quello delX3 Pro della scorsa generazione,ndo il retro in ceramica composto da un unico elemento, incluso il rigonfiamento che ospita le fotocamere. Come la maggior parte dei flagship Android di questo inizio 2022 l’X5 Pro userà il più recente e potente SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen. 1, ...

Al termine dell'evento in cuiha presentato i nuoviX5 , la società ha anche svelato le promozioni di lancio ed i prezzi italiani dei prodotti che vanno a comporre la nuova lineup di smartphone. Nello specifico, dal 2 marzo al 24 Aprile 2022 ...Parallelamente al nuovoX5 Pro,ha presentato anche i nuoviX5 eX5 Lite , che vanno a completare la serieX5 della compagnia asiatica.X5 vanta una finitura sobria con vetro ...23 FEB GeForce RTX 4000 ben oltre i 450W per le top di gamma? Si parla di 800-850W OPPO Find X5 Pro è ufficiale: bello, potente e con Hasselblad. Ecco l'anteprima E finalmente possiamo svelarvi il ...Questi tre elementi li troviamo per la prima volta nel loro nuovo smartphone di fascia alta Oppo Find X5 Pro e descrivono bene oggi le ambizioni del produttore cinese che ha una idea chiara di quello ...