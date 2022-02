Onu | parole di fuoco Diplomatico ucraino | “Niente purgatorio per criminali di guerra C’è l’inferno”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle stesse ore in cui gli ucraini si ritrovano faccia a faccia con lascatenata da Putin, un altro duro confronto si consuma nel Palazzo di vetro dell’Onu, a New York. A Kiev suonano le sirene anti-aeree, nel corso del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, squillano i telefonini. E l’offensiva russa irrompe nella sala americana, declinandosi al drammatico confronto tra l’ambasciatoree quello russo. Volanogrosse, pesanti come pietre: e nell’aula rimbombano echi di. Quella appena esplosa… Da Kiev a New York:ditra l’ambasciatoree quello russo all’Onu La parola spetta all’ambasciatore di Kiev, Sergiy Kyslytsya. Il quale, ricevuto un messaggio su whatsapp ripone i figli del suo intervento previsto fino a quel ...

Ma 'non bastano le, perché quelle convenzioni lasciano scoperte molte situazioni critiche e ...e per lavorare efficacemente con gli altri due organi intergovernativi indipendenti dell', l'...... ledi Biden alla Casa Bianca e ha aggiunto che le forze americane non combatteranno nel ... Le stime dell'agenzia dell'parla di almeno 100 mila ucraini sfollati a causa della guerra. Il ...Profonda preoccupazione "per le operazioni militari in corso e l'escalation della violenza in Ucraina". Ad esprimerla in una nota è l'Unesco, ricordando le parole del segretario Onu António Guterres, ...Le concitate notizie di guerra irrompono nell'aula dell'Onu e si traducono in uno serrato scontro verbale tra l'ambasciatore ucraino e quello russo. Tra i due, parole pesanti come bombe. Gli ...