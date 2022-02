Omloop Het Nieuwsblad 2022, il percorso ai raggi X. Previsti 13 muri: finale affascinante con il Bosberg (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si avvicina il primo appuntamento con le Classiche del Nord per la nuova stagione di ciclismo: sabato 26 febbraio è in programma la Omloop Het Nieuwsblad 2022, storica corsa in territorio belga arrivata alla settantasettesima edizione. Startlist di lusso (basti pensare alla presenza di Sonny Colbrelli o Wout van Aert) per la corsa che si svolge annualmente nella provincia belga delle Fiandre Orientali: sono Previsti 204.2 chilometri che porteranno i corridori da Gent a Ninove. Il percorso della gara d’apertura della stagione del pavé prevede ben 13 muri, due dei quali saranno fondamentali nel determinare il finale della gara trovandosi a 16 e a 13 km dal traguardo, vale a dire il Muro di Grammont e, successivamente, il Bosberg. Omloop ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si avvicina il primo appuntamento con le Classiche del Nord per la nuova stagione di ciclismo: sabato 26 febbraio è in programma laHet, storica corsa in territorio belga arrivata alla settantasettesima edizione. Startlist di lusso (basti pensare alla presenza di Sonny Colbrelli o Wout van Aert) per la corsa che si svolge annualmente nella provincia belga delle Fiandre Orientali: sono204.2 chilometri che porteranno i corridori da Gent a Ninove. Ildella gara d’apertura della stagione del pavé prevede ben 13, due dei quali saranno fondamentali nel determinare ildella gara trovandosi a 16 e a 13 km dal traguardo, vale a dire il Muro di Grammont e, successivamente, il...

Advertising

MichGPS : La Omloop Het Nieuwsblad si corre sabato 26 Febbraio. Apre il calendario belga e della stagione del pavé. 13 muri e… - SpazioCiclismo : Anche Oliver Naesen sarà al via della #OHN22. Un inverno senza cadute, covid o altri problemi fa ben sperare il bel… - SpazioCiclismo : Jasper Stuyven sarà il capitano della Trek - Segafredo alla #OHN22, per il belga si tratta del debutto stagionale - JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: Tim Declercq salta la Omloop Het Nieuwsblad per una pericardite, che lo costringerà ad alcune settimane di riposo https… - SpazioCiclismo : Tim Declercq salta la Omloop Het Nieuwsblad per una pericardite, che lo costringerà ad alcune settimane di riposo -

Ultime Notizie dalla rete : Omloop Het Omloop Het Nieuwsblad 2022: startlist ed elenco partecipanti. Presenti Nibali e Moscon OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2022 - ELENCO PARTECIPANTI Quick - Step Alpha Vinyl Team 1. LAMPAERT Yves 2.ERNÝ Josef 3. KEISSE Iljo 4. ASGREEN Kasper 5. SÉNÉCHAL Florian 6.?TYBAR Zdenk 7. VAN LERBERGHE Bert ...

Moscon - Astana, ci siamo: sabato riparte dal Belgio Il trentino, classe 1994, sarà all'Omloop Het Nieuwsblad di sabato che aprirà la stagione di muri e pavé in Belgio. Poi per lui programma italiano: Laigueglia il 2 marzo, Strade Bianche il 5, Tirreno ...

Omloop Het Nieuwsblad 2022, il percorso (Altimetria e Planimetria) SpazioCiclismo Wielrennen: Omloop het Nieuwsblad 2022 live op tv en online Op zaterdag 26 februari beginnen de voorjaarskoersen met de Belgische koers Omloop het Nieuwsblad, de traditionele openingsklassieker die van Merelbeke naar Ninove gaat. De koers is te zien op Sporza.

Wout van Aert en co verkennen vrijdag parcours: "Omloop wordt test voor onze ploeg" Wout van Aert en zijn ploegmakkers van Jumbo-Visma die zaterdag aan de start komen in de Omloop zullen morgen nog een deel van het parcours verkennen. Voor Van Aert lijkt de Belgische openingskoers no ...

NIEUWSBLAD 2022 - ELENCO PARTECIPANTI Quick - Step Alpha Vinyl Team 1. LAMPAERT Yves 2.ERNÝ Josef 3. KEISSE Iljo 4. ASGREEN Kasper 5. SÉNÉCHAL Florian 6.?TYBAR Zdenk 7. VAN LERBERGHE Bert ...Il trentino, classe 1994, sarà all'Nieuwsblad di sabato che aprirà la stagione di muri e pavé in Belgio. Poi per lui programma italiano: Laigueglia il 2 marzo, Strade Bianche il 5, Tirreno ...Op zaterdag 26 februari beginnen de voorjaarskoersen met de Belgische koers Omloop het Nieuwsblad, de traditionele openingsklassieker die van Merelbeke naar Ninove gaat. De koers is te zien op Sporza.Wout van Aert en zijn ploegmakkers van Jumbo-Visma die zaterdag aan de start komen in de Omloop zullen morgen nog een deel van het parcours verkennen. Voor Van Aert lijkt de Belgische openingskoers no ...