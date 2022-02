Olympiakos-Atalanta stasera in tv in chiaro? Canale | orario e streaming ritorno spareggio Europa League

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Alle 18:45 di giovedì 24 febbraio fischio d’inizio di, sfida didellodi2021/2022. Dopo il 2-1 per i bergamaschi al Gewiss Stadium targato Djimsiti, Gasperini cerca la qualificazione ai quarti. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. La partita non sarà quindi trasmessa insu TV8. SportFace.

, dove vederla in tv e streaming Il match tradi disputerà alle ore 18.45 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (204 del satellite), Sky Sport (253 ...... con focus in particolare sulle partite delle italiane, il big - match Napoli Barcellona alle ore 21.00 e in precedenzae Lazio Porto, con inizio alle ore 18.45. PRONOSTICI EUROPA ...Ma c'è da dare un occhio anche alla situazione diffidati visto che sono due i titolarissimi a rischio squalifica tra le fila dei bergamaschi: Demiral e Pasalic i due diffidati dell'Atalanta. Entrambi, ...Alle 18:45 di giovedì 24 febbraio fischio d’inizio di Olympiakos-Atalanta, sfida di ritorno dello spareggio di Europa League 2021/2022. Dopo il 2-1 per i bergamaschi al Gewiss Stadium targato Djimsiti ...