Olympiakos-Atalanta 0-2 | gol Malinovskyi e dedica | “Basta guerra in Ucraina” FOTO

Advertising

sportface2016 : #OlympiakosAtalanta, gol e dedica di #Malinovskyi (FOTO) - sportface2016 : #OlympiakosAtalanta, gol #Malinovskyi e dedica: 'Basta guerra in #Ucraina' (FOTO) - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Atalanta! Olympiakos [0] x [3] Atalanta UEFA Europa League - 2021/2022 - 2ª Fase - Volta 69 minuto(s) - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Atalanta! Olympiakos [0] x [2] Atalanta UEFA Europa League - 2021/2022 - 2ª Fase - Volta 66 minuto(s) - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Olympiacos-Atalanta 0-1: live report, formazioni e dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Olympiakos Atalanta

DIRETTA(RISULTATO 0 - 1): COLPISCE MAEHLE! L'prova a prendere in mano il controllo del gioco facendo girare il pallone, alla mezz'ora grande chance sprecata da Maehle che si fa ...Joachim Maehle ha portato in vantaggio l'al Pireo, casa dell', in occasione del ritorno dei sedicesimi di finale dell' Europa League 2021/2022 . Vantaggio orobico per 0 - 1 grazie all'esterno difensivo danese, lanciato a ...L'attaccante dell'Atalanta ha realizzato una doppietta nel match di ritorno contro l'Olympiacos. Dopo il gol del 2-0 segnato al 66', l'ucraino ha mostrato una maglia con scritto: "No war Ukraine".Ruslan Malinovskyi ha siglato la rete dello 0-2 dell'Atalanta contro l'Olympiakos, al 67' della sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2021/2022. Rete fondamentale d ...