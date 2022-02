Olympiacos-Atalanta, tensione tra polizia e tifosi della Dea (Di giovedì 24 febbraio 2022) tensione tra tifosi e polizia greca a poche ore dalla partita tra Atalanta e Olympiacos, spareggio dell’Europa League 2021/2022. All’uscita della metro di Atene, un gruppo di supporter della Dea ha fatto esplodere diversi petardi. La polizia locale è intervenuta e non sono mancati momenti di contatto con gli agenti. Al momento però, la situazione sembra essere tornata alla normalità. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022)tragreca a poche ore dalla partita tra, spareggio dell’Europa League 2021/2022. All’uscitametro di Atene, un gruppo di supporterDea ha fatto esplodere diversi petardi. Lalocale è intervenuta e non sono mancati momenti di contatto con gli agenti. Al momento però, la situazione sembra essere tornata alla normalità. SportFace.

Advertising

MaSte92_ : RT @sportface2016: #OlympiacosAtalanta, tensione tra polizia e tifosi della Dea a poche ore dal match di #EuropaLeague 2021/2022 https://t.… - fantapazzcom : Olympiacos-Atalanta: le formazioni ufficiali - sportface2016 : #OlympiacosAtalanta, tensione tra polizia e tifosi della Dea a poche ore dal match di #EuropaLeague 2021/2022 - bwin_uk : Coming up at 5.45pm ?? ?? Real Sociedad vs Leipzig ?? Lazio vs Porto ?? Dinamo Zagreb vs Sevilla ?? Olympiacos vs Atalanta - SportNewsCentr1 : #EuropaLeague, l'#Atalanta scende in campo ad Atene contro l'#Olympiacos per il ritorno dei playoff dopo la vittori… -