Olympiacos-Atalanta LIVE, le formazioni ufficiali: M' Vila contro Pessina-Pasalic (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'Atalanta apre la giornata di Europa League con la gara di ritorno dei playoff (i vecchi 16esimi di finale) contro l'Olympiacos. Il... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'apre la giornata di Europa League con la gara di ritorno dei playoff (i vecchi 16esimi di finale)l'. Il...

