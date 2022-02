Olympiacos-Atalanta, le formazioni ufficiali: c’è Pašali? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo la sconfitta nell’andata degli spareggi di Europa League contro l’Atalanta, questa sera l’Olympiacos deve centrare la rimonta con almeno due gol di scarto per passare il turno (di seguito le formazioni ufficiali). A Bergamo i greci hanno perso 2-1: non è bastato il vantaggio firmato da Tiquinho Soares, perché la doppietta di Berat Djimsiti nel secondo tempo ha ribaltato il punteggio a favore degli orobici. La compagine biancorossa è arrivata seconda nel gruppo D alle spalle dell’Eintracht Francoforte, e oggi proverà a strappare la qualificazione a una squadra italiana dopo 50 anni. I precedenti totali contro squadre del nostro Paese sono 27: bilancio di 7 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte. Olympiacos vicino al titolo in campionato: imbattuto dopo 23 giornate, è capolista con un vantaggio di ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo la sconfitta nell’andata degli spareggi di Europa League contro l’, questa sera l’deve centrare la rimonta con almeno due gol di scarto per passare il turno (di seguito le). A Bergamo i greci hanno perso 2-1: non è bastato il vantaggio firmato da Tiquinho Soares, perché la doppietta di Berat Djimsiti nel secondo tempo ha ribaltato il punteggio a favore degli orobici. La compagine biancorossa è arrivata seconda nel gruppo D alle spalle dell’Eintracht Francoforte, e oggi proverà a strappare la qualificazione a una squadra italiana dopo 50 anni. I precedenti totali contro squadre del nostro Paese sono 27: bilancio di 7 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte.vicino al titolo in campionato: imbattuto dopo 23 giornate, è capolista con un vantaggio di ...

