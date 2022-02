Olympiacos-Atalanta, il gol del 3-0 è un capolavoro di Malinovskyi: l’ucraino incanta con il mancino (VIDEO) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non dimenticherà facilmente questo giovedì 24 febbraio 2022 Ruslan Malinovskyi, che al conflitto alla sua Ucraina e la Russia ha risposto con una prestazione strepitosa. l’ucraino ha infatti siglato una doppietta nel match Olympiacos-Atalanta, di fatto regalando alla Dea la qualificazione agli ottavi di finale. Particolarmente bello il gol del 3-0, in cui Malinovskyi si è inventato una magia dai 20 metri. L’ex Genk ha controllato una palla vacante, lasciando partire uno splendido sinistro che si è insaccato alle spalle del portiere avversario. In alto e di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non dimenticherà facilmente questo giovedì 24 febbraio 2022 Ruslan, che al conflitto alla sua Ucraina e la Russia ha risposto con una prestazione strepitosa.ha infatti siglato una doppietta nel match, di fatto regalando alla Dea la qualificazione agli ottavi di finale. Particolarmente bello il gol del 3-0, in cuisi è inventato una magia dai 20 metri. L’ex Genk ha controllato una palla vacante, lasciando partire uno splendido sinistro che si è insaccato alle spalle del portiere avversario. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

