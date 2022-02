Olympiacos Atalanta, Carrera: «Dea favorita, Pasalic pedina da sfruttare» (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’ex nerazzurro Carrera ha parlato della sfida di Europa League tra Olympiacos e Atalanta Massimo Carrera, ex allenatore dell’AEK Atene ed ex calciatore dell’Atalanta, in un intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del match di questa sera tra la Dea e l’Oympiacos. Olympiacos – «I greci faranno una partita più aggressiva rispetto a quella di Bergamo, dove sono andati subito in vantaggio, si sono chiusi e poi hanno preso il 2-1. Eppure hanno dimostrato di avere qualità e di saper giocare a calcio. In casa faranno quel qualcosina in più. Del resto nell’Olympiacos ci sono calciatori forti che ricordo dai tempi in cui allenavo l’Aek: El Arabi, Masouras e il mediano Camara. E poi ora è arrivato Manolas: in difesa sono alti e sfrutteranno i calci ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’ex nerazzurroha parlato della sfida di Europa League traMassimo, ex allenatore dell’AEK Atene ed ex calciatore dell’, in un intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del match di questa sera tra la Dea e l’Oympiacos.– «I greci faranno una partita più aggressiva rispetto a quella di Bergamo, dove sono andati subito in vantaggio, si sono chiusi e poi hanno preso il 2-1. Eppure hanno dimostrato di avere qualità e di saper giocare a calcio. In casa faranno quel qualcosina in più. Del resto nell’ci sono calciatori forti che ricordo dai tempi in cui allenavo l’Aek: El Arabi, Masouras e il mediano Camara. E poi ora è arrivato Manolas: in difesa sono alti e sfrutteranno i calci ...

