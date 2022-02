Olympiacos-Atalanta 0-1 | Maehle buca il portiere avversario sotto le gambe – segui la nostra diretta

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo la vittoria per 2-1 nella gara d’andata di una settimana fa a Bergamo, l’cerca il pass per gli ottavi di finale ad Atene contro l’. Una gara non facile per gli uomini di Gasperini, che deve fare i conti con una serie di infortuni nel reparto offensivo che lo privano di tutti i suoi attaccanti. A complicare ulteriormente le cose il clima caldo dello stadio Georgios Karaiskakis e dei tifosi di casa, che prima della partita sono stati protagonisti di alcuni scontri con i bergamaschi. Ci sarebbero alcuni feriti, anche se non gravi. A evitare il peggio l’intervento della polizia greca. Le formazioni ufficiali(3-4-2-1): Vaclik; Manolas, Papastathopoulos, Cissé; Lala, M. Camara, A. Camara, M’Vila, Reabciuk; Soares, Onyekuru. All. Pedro Martins(3-4-1-2): ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli spareggi della Europa League 2021 - 2022: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per l'andata degli spareggi della Europa League 2021/2022. TOP : al termine del primo tempo Maehle, ...Sergio Conceicao0 - 1 LIVE leggi anche, 55% del club ceduto al businessman Stephen Pagliuca La squadra di Gasperini parte dalla vittoria per 2 - 1 del match di andata ...Sono terminati i primi tempi delle gare di ritorno dei playoff di Europa League. OLYMPIACOS-ATALANTA - Al Georgios Karaiskakis de Il Pireo, l'Atalanta chiude in vantaggio 1-0 la prima frazione sull'Ol ...Atene, 24 feb. – (Adnkronos) – L’Atalanta è in vantaggio per 1-0 sull’Olympiacos al termine del primo tempo del match di ritorno del playoff di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio ...