Olympiacos Atalanta 0-1 LIVE | La dea conduce in Grecia

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Allo stadio Karaiskakis il match valido per gli spareggi di Europa League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Karaiskakis,si affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 4? Ammonizione– Giallo per il difensore Cissé per un brutto intervento ai danni di Pessina. 7? Tiro– Mady Camara prova un tiro basso e potente da fuori area. La palla esce di poco alla sinistra di Musso. 11? Fallo– Il portiere Musso tenta un dribbling al limite sinistro della sua ...