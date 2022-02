Olympiacos-Atalanta 0-1 Al 12’ s t dentro Boga e Koopmeiners - Diretta

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel primo tempo i nerazzurri fanno la partita e sprecano buone occasioni per andare in vantaggio, fino al 4’ quando in un’incursione sulla fascia Maehle d’astuzia anticipa il difensore mettendo in rete con la punta del piede. Segui qui laweb.

Advertising

DiMarzio : #UEL, le formazioni ufficiali di #OlympiacosAtalanta - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Europa League, Olympiacos-Atalanta 0-1: live report, formazioni e dettagli - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Europa League, Olympiacos-Atalanta 0-1: live report, formazioni e dettagli - OrizOrizzonte : @gilardisil @il_laocoonte @VinnieVegaPF @stefymigliori @jiovanni88 @ImKo86 @skaiwoka @AndreaBS1976 @Genomalieno… - infoitsport : Olympiacos-Atalanta e Lazio-Porto: formazioni ufficiali e pronostico marcatori -

Ultime Notizie dalla rete : Olympiacos Atalanta

in vantaggio sull', 1 - 1 tra Lazio e ...Probabili formazioni/ Quote: Boga sarà un protagonista? PRESSIONE GRECA Dopo 4 arriva il primo cartellino giallo della partita con Cissé sanzionato per un fallo su Pessina, il ...Atene - Tensione ad Atene nel prepartita tra le tifoserie di Olympiacos e Atalanta, circa un’ora e mezza prima del match. All’uscita della stazione della metropolitana per lo stadio Karaiskakis alcuni ...Sono terminati i primi tempi delle gare di ritorno dei playoff di Europa League. OLYMPIACOS-ATALANTA - Al Georgios Karaiskakis de Il Pireo, l'Atalanta chiude in vantaggio 1-0 la prima frazione sull'Ol ...