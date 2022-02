Ok della Camera al decreto green pass con 189 sì, la Lega si è astenuta (Di giovedì 24 febbraio 2022) AGI - Via libera della Camera al decreto che ha introdotto il green pass rafforzato per gli over 50. I voti a favore sono 189 (diverse le assenze tra i banchi della maggioranza, soprattutto tra le fila azzurre), 44 i voti contrari e 57 le astensioni. Hanno votato a favore M5s, Pd, Leu e Iv e le altre forze minori di maggioranza. Hanno votato contro FdI e Alternativa, mentre la Lega, che ha votato a favore della fiducia posta dal governo sul provvedimento, si è invece astenuta sul voto finale, come aveva già fatto in commissione. Il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera, passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo. Il provvedimento va convertito in legge entro il 7 marzo, ... Leggi su agi (Di giovedì 24 febbraio 2022) AGI - Via liberaalche ha introdotto ilrafforzato per gli over 50. I voti a favore sono 189 (diverse le assenze tra i banchimaggioranza, soprattutto tra le fila azzurre), 44 i voti contrari e 57 le astensioni. Hanno votato a favore M5s, Pd, Leu e Iv e le altre forze minori di maggioranza. Hanno votato contro FdI e Alternativa, mentre la, che ha votato a favorefiducia posta dal governo sul provvedimento, si è invecesul voto finale, come aveva già fatto in commissione. Il provvedimento, approvato in prima lettura dallaa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo. Il provvedimento va convertito in legge entro il 7 marzo, ...

Ultime Notizie dalla rete : della Camera Obbligo vaccinale over 50, via libera della Camera al dl: 189 sì, 44 no e 57 astenuti Obbligo vaccinale over 50: la Camera dei deputati ha approvato il dl con 189 voti favorevoli: il decreto verrà esaminato a breve dal Senato. La Camera dei deputati ha approvato in modo definitivo il decreto legge che comprende l'obbligo vaccinale per gli over 50. Il dl ha ottenuto il via libera con 189 voti favorevoli , 44 voti contrari e 57 ...

Ok della Camera al decreto green pass con 189 sì, la Lega si è astenuta AGI - Via libera della Camera al decreto che ha introdotto il green pass rafforzato per gli over 50. I voti a favore sono 189 (diverse le assenze tra i banchi della maggioranza, soprattutto tra le fila azzurre), 44 i ...

Ok della Camera al decreto green pass con 189 sì, la Lega si è astenuta AGI - Agenzia Giornalistica Italia Covid: via libera della Camera al decreto che introduce l'obbligo vaccinale agli over 50 L'Aula della Camera ha approvato il Dl covid con 189 voti favorevoli e 44 contrari (57 gli astenuti, tra questi il gruppo della Lega, come annunciato all'Assemblea). Il provvedimento passa ora ...

