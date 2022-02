“Occhi rossi” arriva il nuovo singolo di Coez: i dettagli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Da venerdì 25 febbraio, Coez dopo il successo di “Come nelle canzoni” pubblica il nuovo singolo “Occhi rossi” Dopo il successo di “Come nelle canzoni” (disco di platino), da venerdì 25 febbraio sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Coez “Occhi rossi” contenuto nell’album VOLARE (Carosello Records), certificato disco d’oro, con cui il cantautore è tornato a due anni dall’ultimo progetto discografico “È sempre bello”. Contemporaneamente, sarà online il video ufficiale del brano. “Occhi rossi”,brano che ha raggiunto oltre 5 milioni di streaming, è una delle tracce più intime e ideali per lasciarsi cullare e trasportare, in cui Coez si rivolge ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Da venerdì 25 febbraio,dopo il successo di “Come nelle canzoni” pubblica il” Dopo il successo di “Come nelle canzoni” (disco di platino), da venerdì 25 febbraio sarà in rotazione radiofonica ildi” contenuto nell’album VOLARE (Carosello Records), certificato disco d’oro, con cui il cantautore è tornato a due anni dall’ultimo progetto discografico “È sempre bello”. Contemporaneamente, sarà online il video ufficiale del brano. “”,brano che ha raggiunto oltre 5 milioni di streaming, è una delle tracce più intime e ideali per lasciarsi cullare e trasportare, in cuisi rivolge ...

