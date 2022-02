Nuvaxovid* | è finalmente disponibile in Italia il nuovo vaccino anti-Covid proteinico Ecco come funziona e chi potrà beneficiarne

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Fino ad oggi, ‘archiviati’ gli adenovirusAstraZeneca e J&J, l’efficacia e la sicurezza delè stata ad appannaggio dei soli vaccini cosiddetti mRNA (per intenderci quelli di Pfizer e Moderna), contenenti cioè una molecola denominata RNA messaggero, con interno racchiuse le istruzioni per produrre una proteina di SARS-CoV-2, il virus che causa il-19. Un ‘sistema’ di comunicazione dunque affidato alla ‘genetica’ e per questo – in quanto privo di ‘letteratura’ (nessuno ne conosce gli eventuali effetti a medio-lungo termine) – da subito accolto con terrore e legittime perplessità. Nel frattempo però le case farmaceutiche hanno continuato a lavorare sui vaccini, arrivandoa creare una sorta di ‘scudo’ contro il virus – soprattutto riguardo ...

Advertising

italiaserait : Nuvaxovid* è finalmente disponibile in Italia il nuovo vaccino anti-Covid proteinico. Ecco come funziona e chi potr… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuvaxovid* finalmente

Italia Sera

...farlo 23 Febbraio 2022 Entro la fine di questa settimana è atteso in Italia l'arrivo di*, ...di Centocelle 23 Febbraio 2022 Il santone 'de noantri' Osho in tv diventa Oscio e haun ......farlo 23 Febbraio 2022 Entro la fine di questa settimana è atteso in Italia l'arrivo di*, ...di Centocelle 23 Febbraio 2022 Il santone 'de noantri' Osho in tv diventa Oscio e haun ...Fino ad oggi, ‘archiviati’ gli adenovirus come AstraZeneca e J&J, l’efficacia e la sicurezza del vaccino anti-Covid è stata ad appannaggio dei soli vaccini cosiddetti mRNA (per intenderci quelli di P ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi giovedì 24 febbraio ...