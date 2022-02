Nuovo Centro di Raccolta rifiuti a Isola Sacra, ViviAmo Fiumicino: “Residenti preoccupati per ripercussioni ambientali, logistica e viabilità” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Fiumicino – “Abbiamo appreso dalla stampa locale, della notizia relativa alla realizzazione di due Centri di Raccolta rifiuti nel nostro Comune, di cui uno in zona nord, mentre l’altro in zona Isola Sacra (leggi qui)e precisamente su un terreno regionale diventato successivamente comunale e, per la precisione, su via Monte Solarolo angolo con via della Scafa”. Così, in una nota stampa, ViviAmo Fiumicino per il Centro studi di Mario Baccini. “In particolare, – spiega il Comitato – la realizzazione di questo ultimo Centro fa seguito ad una recente delibera di giunta, la n.20 del 2022, che prevede la partecipazione al relativo bando di ammissione ai finanziamenti previsti dal Ministero della Transizione Ecologica, per la creazione di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 24 febbraio 2022)– “Abbiamo appreso dalla stampa locale, della notizia relativa alla realizzazione di due Centri dinel nostro Comune, di cui uno in zona nord, mentre l’altro in zona(leggi qui)e precisamente su un terreno regionale diventato successivamente comunale e, per la precisione, su via Monte Solarolo angolo con via della Scafa”. Così, in una nota stampa,per ilstudi di Mario Baccini. “In particolare, – spiega il Comitato – la realizzazione di questo ultimofa seguito ad una recente delibera di giunta, la n.20 del 2022, che prevede la partecipazione al relativo bando di ammissione ai finanziamenti previsti dal Ministero della Transizione Ecologica, per la creazione di ...

Advertising

theblacksnack : In Arte Vesuvio: apre a Napoli nuovo centro per arte, cultura e spettacolo - GruppoSnc : Né fisica né digitale: è PHYGITAL la nuova frontiera del marketing. Phygital è una parola composta da Physical (off… - BabboleoNews : Questa mattina in Via Balbi, a #Genova, si è svolto il tradizionale appuntamento “#Colazioneconilsindaco”. Tra i va… - anteprima24 : ** In #Arte Vesuvio: apre a ##Napoli nuovo centro per #Arte, #Cultura e #Spettacolo ** - susydigennaro : RT @napolimagazine: A NAPOLI - 'In Arte Vesuvio', apre un nuovo centro per arte, cultura e spettacolo -