Novavax, da domani via libera alle prenotazioni del nuovo vaccino nel Lazio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Novavax, da domani nel Lazio si potrà prenotare la prima e la seconda dose del nuovo vaccino anti-Covid. Sono infatti in arrivo le prime forniture anche nella nostra regione, così come assicura il Commissario Figliuolo e come afferma oggi in una nota ufficiale Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. La prima fornitura renderà disponibili 5 mila slot al giorno del vaccino proteico Novavax. Verrà somministrato in 15 diversi hub del Lazio, di cui 7 a Roma. Leggi anche: Sparite le dosi Novavax per il Lazio, D’Amato: ”Non sappiamo dove siano” vaccino proteico Novavax: come funziona Il vaccino Novavax viene somministrato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022), danelsi potrà prenotare la prima e la seconda dose delanti-Covid. Sono infatti in arrivo le prime forniture anche nella nostra regione, così come assicura il Commissario Figliuolo e come afferma oggi in una nota ufficiale Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione. La prima fornitura renderà disponibili 5 mila slot al giorno delproteico. Verrà somministrato in 15 diversi hub del, di cui 7 a Roma. Leggi anche: Sparite le dosiper il, D’Amato: ”Non sappiamo dove siano”proteico: come funziona Ilviene somministrato ...

CorriereCitta : Novavax, da domani via libera alle prenotazioni del nuovo vaccino nel Lazio - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Vaccini:da domani prenotazioni Novavax nel Lazio. Disponibili 5000 slot al giorno #ANSA - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Novavax nel Lazio, via libera alle prenotazioni: si parte domani, 15 hub in tutta la regione - LavoroLazio_com : Covid, D'Amato: 'Da domani sarà possibile prenotare vaccino Novavax, disponibili 5mila slot al giorno' “Dopo le ra… - ilfaroonline : #COVID DA DOMANI SARA' POSSIBILE NEL LAZIO PRENOTARE #VACCINO #NOVAVAX D'Amato: 'Dopo le rassicurazioni del Commiss… -