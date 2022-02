Novavax, azienda: “Primi lotti vaccino spediti a Stati Ue” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le prime dosi di Nuvaxovid*, il vaccino anti-Covid di Novavax, sono state spedite agli Stati Ue, secondo quanto comunicato dall’azienda Usa. L’invio è cominciato ieri, ha annunciato Novavax in una nota e via Twitter il presidente e Ceo Stanley C. Erck: “Siamo entusiasti – ha scritto ieri – che per i Primi lotti del nostro vaccino Covid-19 sia iniziata la spedizione oggi negli Stati membri dell’Unione europea”. “Le dosi di Nuvaxovid – si legge nel comunicato – verranno spedite dal centro di distribuzione olandese di Novavax agli Stati membri dell’Ue a partire da questa settimana. La prima tranche di spedizioni comprende diversi Paesi, come Germania, Francia e Austria. Si prevede che le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le prime dosi di Nuvaxovid*, ilanti-Covid di, sono state spedite agliUe, secondo quanto comunicato dall’Usa. L’invio è cominciato ieri, ha annunciatoin una nota e via Twitter il presidente e Ceo Stanley C. Erck: “Siamo entusiasti – ha scritto ieri – che per idel nostroCovid-19 sia iniziata la spedizione oggi neglimembri dell’Unione europea”. “Le dosi di Nuvaxovid – si legge nel comunicato – verranno spedite dal centro di distribuzione olandese diaglimembri dell’Ue a partire da questa settimana. La prima tranche di spedizioni comprende diversi Paesi, come Germania, Francia e Austria. Si prevede che le ...

