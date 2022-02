Nostalgia Lukaku | l’attaccante chiama l’Inter per il ritorno in Italia

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Romelunon è contento dell’esperienza al Chelsea e spinge per ilin, al. Il belga non si è ambientato al meglio con la maglia dei Blues e il rapporto con l’allenatore Tuchel non è idilliaco. Dopo un inizio molto positivo,è stato messo un po’ da parte dal Chelsea, non sembra un uomo indispensabile ed in più il rapporto con il tecnico Tuchel non è idilliaco. La convivenza è ancora forzata e, al termine della stagione, l’addio sembra inevitabile. Il sogno diè quello di tornare al. L’operazione non è per nulla facile: dal punto di vista tecnico sarebbe un vero affare considerando i problemi dell’attacco nerazzurro, da quello economico un pò meno.è pronto a ridursi moltissimo l’ingaggio, ma ...

Le grandi difficoltà (e le ultime esclusioni) di Romelu Lukaku al Chelsea aprono ad un clamoroso scenario di mercato: il possibile ritorno all'Inter di Big Rom. Questo, almeno, quando scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Momento non proprio positivo al Chelsea per Romelu Lukaku con conseguenti voci di mercato per la prossima estate.